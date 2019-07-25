Главный тренер доволен «Карабахом»

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов прокомментировал матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ирландского «Дандолка» (1:1), сообщает azerisport.com.

«Это был довольно трудный визит для нас. Изменились планы после того, как некоторые футболисты получили травмы. Соперник играл сбольшим желанием, и нам было нелегко. Но я доволен своими футболистами. В ответном матче нужно быть максимально внимательными. Верю, что за неделю сможем подготовить свою команду к игре», — заявил Гурбанов. (сайт клуба)

| 2019-07-25T12:44:27+00:00 25 июля 2019, 13:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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