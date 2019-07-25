Главный тренер доволен «Карабахом»

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов прокомментировал матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ирландского «Дандолка» (1:1), сообщает azerisport.com.

«Это был довольно трудный визит для нас. Изменились планы после того, как некоторые футболисты получили травмы. Соперник играл сбольшим желанием, и нам было нелегко. Но я доволен своими футболистами. В ответном матче нужно быть максимально внимательными. Верю, что за неделю сможем подготовить свою команду к игре», — заявил Гурбанов. (сайт клуба)