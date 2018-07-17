Главный трансфер лета

Роналду дал первое интервью за «Ювентус»

Чемпионат Мира закончился, страсти по нему понемногу начинают угасать и футбольное лето начинает принимать свои привычные очертания символом которых являются трансферы и слухи о них.

Так уж заведено, что на период Чемпионатов Мира разговоры о трансферах отходят на второй план, а большие клубы стараются завершить трансферные сделки до начала турнира, а некоторые наоборот, следят за турниром в поисках новых талантов.

Так было всегда, до нынешнего трансферного окна. Туринский «Ювентус» и Мадридский «Реал» договорились о трансфере, в возможность которого еще полгода назад никто бы в здравом уме не поверил. Однако это стало реальностью — Суперзвезда мадридского клуба Криштиану Роналду перешел в итальянский клуб.

Сумма трансфера составила приблизительно 100 млн. евро. Такая сумма отступных стала темой для бурных обсуждений. Ранее ходили слухи о том, что Роналду хотел еще больше укрепить свои позиции в клубе и требовал улучшения условий своего контракта, на что руководство столичной команды отреагировали неоднозначно. Президент мадридского клуба Флорентино Перез еще в январе снизил ценник на переход португальца с 1 млрд. евро до 100 млн. и тем самым не двузначно намекнул желающим приобрести игрока клубам о возможности этой сделки.

Осуществившийся трансфер навел много шуму и чуть не затмил сам Чемпионат Мира, а Флорентино Перез в очередной раз доказал свой статус прагматичного бизнесмена продав Роналду.

Этот трансфер взорвал социальные сети и все спортивные СМИ. Официальные страницы мадридского клуба потеряли миллионы подписчиков, произошла так называемая «миграция глоров» глобального масштаба. Персональные фанаты португальца тысячами начали подписываться на различные соцаккаунты туринцев и покупать клубную атрибутику. Только в первый день трансфера официальный магазин «Ювентуса» продал около ста тысяч футболок с именем Роналду.

Приехавший вчера в Турин новоиспеченный ювентини попозировал перед камерами на фоне клубного герба, представил свою футболку с седьмым номером и дал интервью журналистам, в котором ответил на множество вопросов и рассказал о своих ожиданиях:

– Почему вы выбрали «Ювентус»?

– Это один из лучших клубов мира. Мое решение, продуманное: друзья и раньше говорили, что я мог бы играть в этом клубе. Это лучший клуб в Италии, у него сильный тренер и руководство.

– У вас уже столько трофеев. Как вы будете жить следующие 10-15 лет?

– Я предпочитаю думать о настоящем. Настоящее понятно: я наслаждаюсь футболом, я довольно молод, я всегда любил вызовы. «Спортинг» – Манчестер – «Реал» – «Ювентус» – мечта, а не карьера. Когда я начинал, то даже не думал, что все так сложится, что я выиграю столько индивидуальных наград и клубных трофеев. Вызовы – часть моей жизни, думаю, что этот будет не хуже других.

– Было печально видеть, как вы уходите из «Реала». Так думают даже португальцы. Остаетесь в сборной?

– Честно говоря, мне не грустно. Я тут, потому что это новый вызов. Это большой клуб. При всем уважении, обычно игроки моего возраста едут в Катар или Китай. Я счастлив перейти в такой клуб в такой период моей карьеры. Очень благодарен «Ювентусу» за эту возможность.

Сборная? Конечно, я продолжу работать для своей страны. Я никогда не поворачивался к ней спиной. Если смогу еще раз за нее сыграть, то обязательно сделаю это.

– Миллионы фанатов «Юве» сегодня счастливы. Но фанатам «Реала» грустно. Что-нибудь хотите им сказать?

– Я уже говорил, что это великолепная история – провести 9 лет в «Реале». Но сейчас новый шаг в моей жизни. Хочу поблагодарить всех болельщиков от всего сердца. Но надо сконцентрироваться на следующем шаге. Я жду, когда смогу сыграть. Я мотивирован, сконцентрирован и сфокусирован. Я постараюсь показать, что я топовый игрок. Как обычно, буду трудиться на тренировках.

Вы знаете мою статистику. Но я амбициозен и люблю новые вызовы. Я не хочу оставаться в зоне комфорта. После опыта Манчестера и Мадрида я хочу попасть в историю «Ювентуса».

– Вы говорите, что любите вызовы. Аллегри всегда говорил: итальянский футбол сложный – тактика, иногда тут играют жестко. Вы в том числе поэтому выбрали «Юве»?

– Я знаю, что это сложный и тактический чемпионат. Я люблю получать новый опыт. Я знаю, что будет сложно, но я всю карьеру искал сложные вызовы. Не люблю сидеть и разглядывать успехи. Я хочу трудиться и достигать новых успехов. Я верю в свою игру, своих партнеров, и я верю, что успех придет. Я сделаю все на что способен. Я спокоен и уверен в себе.

– С утра болельщики «Ювентуса» пели про ЛЧ. Это их мечта, а вы – одна из причин, почему она не сбылась в прошлом году. Для вас важно, что болельщики надеются, что вы поможете ее выиграть?

– Я знаю, что Лига чемпионов – это трофей, который каждый клуб хотел бы выиграть. Но мы будем биться не только за ЛЧ, но и титул серии А. Конкуренция будет мощная, но мы должны быть спокойны и сконцентрированы, потому что выиграть Лигу чемпионов непросто. Надеюсь, я смогу помочь. «Ювентус» не смог выиграть, потому что даже когда доходишь до финала, тебе ничего не гарантировано. Надеюсь, я стану счастливой звездой этого клуба.

– Многие болельщики уверены, что овация во время матча с «Юве» была одной из причин, почему вы здесь. Это так? Сколько раз вы о ней думали?

– Это был невероятный момент для меня, потому что такой прием – это награда, это дополнительная мотивация, чтобы начать новое приключение в новом клубе. Поэтому я очень благодарен болельщикам за то, как они меня приняли. Я надеюсь, я смогу наградить их, когда буду играть ради них. Еще раз спасибо всем, кто приехал этим утром в аэропорт

– Сразу после финала ЛЧ вы уже знали, что перейдете в «Ювентус»? Вам 33, в каком вы сейчас состоянии?

– Тогда – еще нет, я не мог думать об этом. Но спасибо президенту и менеджерам за то, что они обо мне вспомнили. Я в порядке физически, ментально и эмоционально. Поэтому я горжусь, что я здесь. Я не такой, как другие игроки, которые в 33 думают, что их карьера закончена. Я хочу показать, что я другой. Поэтому это очень эмоциональный момент для меня и клуба – мне ведь 33, а не 23.

– Предложение «Ювентуса» было единственным?

– Вообще да.

– Вы сказали, что возраст не так важен. В 2022-м, когда ваш контракт закончится, вам будет 37 – вернетесь в «Спортинг», чтобы осчастливить всех болельщиков?

– «Спортинг» всегда в моем сердце, но я бы хотел новых успехов с «Ювентусом». Я тут не в отпуске, я хочу попасть в историю клуба. Надеюсь, смогу еще раз всех удивить.

– Думаете, в «Ювентусе» будет проще выиграть еще один «Золотой мяч»?

– Я думал еще об одном, но уже не думаю, о том, чтобы выиграть еще два или три. Но я хочу выигрывать и быть лучшим. Кто знает? Может, мне дадут еще один «Золотой мяч», если все сложится хорошо. Я не знаю, посмотрим.

– Мы понимаем, что вы можете дать «Ювентусу», а что «Ювентус» может дать вам?

– «Ювентус» дал мне великолепный шанс, и я благодарен. Это шаг вперед. Я вижу, что «Ювентус» – клуб, который может добиться многих успехов. Кубки, серия А, финал ЛЧ – я горжусь тем, что я тут, тем, что они мной заинтересовались. Надеюсь, что смогу вывести «Ювентус» на более высокий уровень

– Каково это – быть Криштиану Роналду? Вы символ для всех, лучший игрок мира, пример для других игроков – сегодняшних и завтрашних.

– Как я уже говорил, это постоянный вызов. Но я хочу быть примером – не только как игрок, но и как человек. Я хочу усерднее трудиться, помогать молодым. Я не думаю, что изменюсь, я просто буду собой. Думаю, это великолепный момент в моей карьере. У меня контракт на 4 года, я надеюсь, болельщики будут довольны.

– Вы приехали, Анчелотти вернулся – уже общались с ним?

– Нет, мы не разговаривали. Но мне нравилось с ним работать. Мы больше не работаем вместе, когда мы встретимся, то будем соперниками, но он – часть моей жизни. Он очень меня поддерживал, я буду рад его видеть.

– Какие ваши ожидания? Ваше соперничество с Месси – это часть футбола, но что думаете о соперничестве с Икарди, Игуаином, Джеко? Сможете забить больше них?

– Я не вижу игроков конкурентами. Я не так живу. Мы хотим побеждать, выигрывать каждый матч – вот наш вызов. Все говорят про наше соперничество с Месси, но у каждого свои матчи. Все бьются за свои клубы – и я так же. В конце посмотрим, кто лучший.

– Вы говорили, что это важный вызов в вашей карьере. А на человеческом уровне? Вы провели почти 10 лет в Мадриде – теперь ваша жизнь изменилась. Как себя чувствуете?

– Отлично. Будет тяжело, лига тяжелая, но «Юве» готов, я готов, а возраст – неважно. Я чувствую себя круто, мотивированно. Я как всегда постараюсь играть как можно лучше. Я жду, что хорошо начну в лиге и постараюсь выиграть все трофеи.

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