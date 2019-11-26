Главный маршал: Азербайджан является надежным партнером НАТО

Азербайджан является надежным партнером НАТО.

Об этом на прошедшей 26 ноября встрече с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым сказал председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации сэр Стюарт Пич.

Высоко оценив участие нашей страны в борьбе против терроризма, ее значительный вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане и особо подчеркнув активное участие азербайджанских военнослужащих во многих программах Альянса, главный маршал авиации особо подчеркнул уровень подготовки наших офицеров, проходящих службу в различных штабах НАТО.

Главный маршал авиации сэр Стюарт Пич отметив, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана, подчеркнул, что Альянс выступает за мирное решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

| 2019-11-26T19:35:36+00:00 26 ноября 2019, 23:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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