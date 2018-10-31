Главный инспектор таможенного поста в Азербайджане освобожден от занимаемой должности

Главный инспектор таможенного поста «Самур» Северного территориального таможенного управления Азербайджана Давуд Гахраманов был освобожден от занимаемой должности в связи с злоупотреблением служебными обязанностями.

Как передает Тренд, об этом в среду говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.

В сообщении говорится, что Гахраманов обманул гражданина России Фагана Бахишзаде и сказал, что привезенный им стиральный порошок превышает допускаемую норму, и потребовал у Бахишзаде 1000 российских рублей в обмен на пропуск на территорию страны. Половину этой суммы Гахраманов забрал себе, таким образом, грубо нарушив свои должностные обязанности. По этой причине соответствующим приказом председателя Государственного таможенного комитета Давуда Гахраманов был освобожден от занимаемой должности, заключенный с ним трудовой договор был аннулирован. Собранные документы были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана для правовой оценки.

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