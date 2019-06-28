Главный дизайнер Apple уходит в отставку

Директор по дизайну Apple Джонатан Айв до конца этого года покинет свой пост. Он намерен создать собственную независимую дизайнерскую компанию, в числе клиентов которой будет Apple.

Как передает Коммерсант, об этом говорится в пресс-релизе компании. Apple уточняет, что продолжит тесное сотрудничество с Дж. Айвом «по целому ряду проектов».

Джонатан Айв проработал в Apple более 30 лет, c 1991 года. Под его началом вышли все знаковые продукты Apple — iMac, MacBook, iPod, iPhone и iPad. В 2015 году он получил новую специально созданную для него должность директора по дизайну. В декабре 2017-го он вернулся на пост старшего вице-президента компании Apple по дизайну.

| 2019-06-28T10:15:13+00:00 28 июня 2019, 12:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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