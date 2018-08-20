Главные «ворота» республики

Азербайджан ускоренными темпами пытается развивать туризм. А почему бы и нет, в стране есть все для развития этой отрасли. Но туризм – это в первую очередь умение оказывать услуги, а не создавать сложности. Предоставлению услуг в ресторанах, кафе, отелях мы, так или иначе, научились. Может быть не совсем, но положительные результаты уже есть.

Однако впечатление о той или иной стране начинает складываться уже в аэропорту. Обслуживание в аэропорту должно быть на таком высоком уровне, чтобы гость захотел вернуться, а не начал отговаривать своих друзей и родственников от поездки в Баку.

К слову, об аэропорте. Все начинается с автомобильной стоянки. Автомобили стоят вдоль, поперек, под углом, блокируя стоянки, проезды, въезды и выезды. Впрочем, как и на наших улицах, кому как удобно, так и оставляет свой автомобиль. Наш человек не любит ходить, а потому ему важно занять место поближе к входу. Полный хаос. И еще таксисты, которые слетаются на каждого прибывшего, как назойливые мухи, автостоянка — вотчина таксистов – бомбил.

Далее мы заходим в терминал одного из самых красивых аэропортов мира, как нам твердят. Столпотворение – работает только один сканер. Бегу к другому входу, там ситуация аналогичная. На вопрос, почему мучаете людей, важно отмалчиваются. Они (работники) может и не причем — начальство… Уф, наконец, доходим до регистрационной стойки. Приятное удивление: на рейсы AZAL можно регистрироваться у любой стойки.

Но на рейсы других авиакомпаний, работают всего 3 стойки. Не важно, главное, чтобы очередь двигалась. Но не тут то было. Идет регистрация на рейс авиакомпании Международные Авиалинии Украины, открыты 3 стойки: 1 бизнес и 2 эконом класса. Но… за одной из 2 стоек эконом класса, по закону невезения, сидит девочка, скорее всего, новенькая, можно понять по тому, как медленно оформляет документы и багаж. Но где-то же должен быть старший, кто-то же должен наблюдать за этим процессом. Его нет. Очередь ждет. Тут подходит группа спортсменов. Всем своим видом они показывают, что их распирает от гордости и за себя, и за страну (возможно). Всю команду оформляют без очереди.

Далее какой-то важный ряис из службы безопасности провожает знакомых, всю семью опять регистрируют, обойдя очередь. Ну что тут будешь делать? Ясно одно — стоять в очереди ниже нашего достоинства. Поднимаемся на третий этаж. И снова работает один сканер. Но зато 2 металлодетектора – мужской и женский. Наконец, мы в самолете, взлетаем. Борт проводницам, конечно, большое спасибо за сервис и, главное, терпения.

По прилету обратно та же картина. Выходим, вернее, выбегаем на паспортный контроль. И тут все начинается, в течение часа прибыло 9 рейсов. Творится нечто. Арабы, иранцы, женщины, дети, пожилые, коляски… Несколько пограничников оформляют въезд. Остальные пропускные пункты – кабинки ПУСТЫЕ! Перед очередью носится какой-то старший лейтенант и кричит, нет, орет, пихает всех, кто переступил черту. Служба такая. Молодая женщина на английском просит майора погранслужбы (он старший, судя по важному виду и надутым щекам) разрешения передать билеты и паспорт матери, которая уже стоит на оформлении. Офицер слушает её внимательно, вставляя периодически “ Yes”, “Yes”, кивает.

Я забываю, про все, что творится вокруг – восторг, я горд! Наш пограничник владеет английским, как и положено. Он должен знать. Но судя по его следующим, непечатным словам уже на родном, азербайджанском, “ Yes” — это весь словарный запас. В конце концов, он просто грубо пихает женщину за линию. Браво офицер!

Тут появляется генерал-майор погранслужбы. Высокий, важный, в фуражке, лампасах и с радиостанцией в руке. Весь личный состав вытянулся по стойке смирно, включая и тех, кто в кабинах. Генерал начинает наводить порядок, руководить. «Ты пересядь сюда, ты туда, сделайте наоборот». Заполнил часть пустующих мест. Начал понукать своих. Очередь медленно, но пошла.

Я так понимаю, у нас без начальствующего окрика работать не хотят. Никакой инициативы. Возникает вопрос: «Если начальство не может заранее организовать работу, то его место тут в первых рядах». Есть же расписание прилетов, вылетов, задержек. Неужели нельзя усилить смену и организовать работу? Наконец, прорвались! Ждем багаж. Вечереет. Лента – транспортер крутится вхолостую.

Откуда-то снизу появляются первые чемоданы. Радость была не долгой. Чемоданы застревают на выходе. И все. Кто-то из службы терминала должен освободить их. Оглядываемся — никого. Полное равнодушие. Какой-то парень взобрался наверх и начал раскидывать чемоданы – дело пошло, транспортер снова закрутился.

Выходим. Выход преграждает какой-то дядя, судя по форме таможня. Объясняю, что у меня Green Line, багаж и ручная кладь досмотрены в стране отправления. Нельзя, багаж был просканирован еще раз тут после выгрузки. Вроде все. «Здравствуй Баку!». Снова таксисты–бомбилы. Отмахиваемся, прямиком через столпотворение машин и людей, идем к своему автомобилю. Поперек дороги, перегородив нам проезд, стоит машина какого-то, видимо очень «умного» человека. Надеюсь, он не улетел, думаю про себя. Повезло, выезжаем. Уже сидя в машине, думаю, хорошо, что пассажиропоток у нас не как в стамбульском аэропорту. Неужели нельзя, всю эту процедуру упростить, сделать так чтобы работали все стойки регистрации, чтобы во всех пропускных кабинках сидели пограничники? Не можете сами – пригласите иностранных специалистов. Но как объяснить гостям столицы, почему родственники ряисов не стоят в очереди, не знаю. Не будем забывать, что аэропорт – визитная карточка любой страны, для туриста страна начинается и заканчивается именно здесь.

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