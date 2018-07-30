Главное – не упустить свой шанс

Завершены летние вступительные экзамены по всем группам специальностей в высшие и среднетехнические учебные заведения Азербайджана. Но впереди не менее напряженный и важный этап интеллектуального марафона: выбор специальностей. Процесс начался сегодня 30 июля и завершится 13 августа.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде. По ее словам, в двух турах тестирования приняли участие 74 438 абитуриентов I-IV групп. Но в конкурсе по выбору специальностей примут участие 91 498 человек с учетом абитуриентов V группы специальностей. Борьба развернется за 45159 плановых мест в государственных и коммерческих вузах. По сравнению с прошлым годом план приема в вузы увеличился на 2303 места, или на 5,3%.

Согласно правилам, в конкурсе по I и IV группам специальностей могут принять участие абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов и относительный балл по каждому предмету (за исключением одного любого предмета) не менее 10 баллов. Для участия в конкурсе на вакантные места по госзаказу, необходимо набрать не менее 250 баллов, относительный балл по каждому предмету должен быть не менее 10.

В конкурсе по II и III группам специальностей могут принять участие абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов и относительный балл по каждому предмету (за исключением одного любого предмета) не менее 10 баллов (для участия в конкурсе на вакантные места по госзаказу необходимо набрать не менее 300 баллов, относительный балл по каждому предмету должен быть не менее 10).

По аграрным специальностям проходной ценз снижен до 150 баллов. К ним относятся «почвоведение и агрохимия», «лесоводство», «агрономия», «инженер по мелиорации», «инженер по организации перевозок и управления в транспорте», «инженер по технологии лесоматериалов», «инженер по технологии многоразового использования», «маркетинг», «туризм и отельное дело», «ветеринария», «музейное дело». В этом году в этот список вошли также «туризм и отельное дело», «маркетинг», «менеджмент», «коммерция» в региональных филиалах БГУ, АГЭУ, Гянджинского аграрного университета.

Абитуриенты могут выбрать до 15 кодов специальностей сразу по двум различным группам. Напомним, что впервые в этом году претендентам было дано право принять участие в экзаменах по разным группам, что повышает их шансы на успех.

Как показывает опыт, момент принятия решения оказывается совсем непростым и даже болезненным. На этой стадии очень важна правильная оценка своих шансов, а от родителей требуется правильный совет ребенку. Для того, чтобы помочь ребятам в этой ситуации ГЭЦ организовал консультационные центры в Баку (университет Азербайджан и Западно-Каспийский университет) и в регионах. Эксперты центров предоставят посетителям информацию о количестве мест по тем или иным специальностям в тех или иных вузах, числе претендентов на эти места, приблизительных проходных баллах. Эта информация поможет абитуриентам взвесить свои шансы, принять обдуманное решение.

Не трудно предположить, что борьба за места по престижным специальностям в ведущих вузах страны будет напряженной. В этом году установлен абсолютный рекорд по количеству 700 балльников. Максимальные результаты показали 29 юношей и девушек. Согласно опросам, местом учебы они выбрали Бакинскую высшую школу нефти, Государственный экономический университет, Азербайджанский медуниверситет, а также зарубежные вузы.

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