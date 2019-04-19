Главное, не наступить на те же грабли…

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер министра Армении Никола Пашиняна, дала новый импульс переговорному процессу. По итогам встречи было заявлено о развитии гуманитарных проектов между странами.

О гуманитарных проектах и о том, что это означает, было сказано и после встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве, которая состоялась по инициативе российской стороны при участии сопредседателей МГ ОБСЕ.

В итоговом заявлении МГ ОБСЕ говорилось о продолжении договоренностей, достигнутых президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите в Вене 29 марта этого года.

В нем также уточняется, что главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили намерение сторон продолжить свои усилия по нагорно-карабахскому урегулированию политическими и дипломатическими средствами.

«Министры подчеркнули свою заинтересованность в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности во время сельскохозяйственных работ. Они также согласились принять меры на взаимной основе, чтобы позволить семьям встречаться со своими родственниками, содержащимся под стражей в соответствующих центрах содержания сторон. Министры выразили готовность начать конкретную работу по установлению контактов между людьми, в том числе путем взаимных визитов представителей СМИ», — указано в сообщении МГ ОБСЕ.

Медиа эксперт, председатель Объединения журналистов «Yeni Nəsil» Ариф Алиев, комментируя # данное заявление, сказал, что в свое время такие визиты представителей СМИ Азербайджана и Армении уже организовывались, и отметил, что они были достаточно продуктивными.

«Главное то, что мы имели друг о друге достоверную информацию, как говорится, из первых рук и, основываясь на этой информации, делали выводы, принимали решения. Не имея таких контактов, мы получаем основной объем информации через «посредников». В Азербайджане думают, что Армения вот-вот развалится, а в Армении думают, что азербайджанцы – это нация, с которой невозможно мирно сосуществовать. За этими стереотипами стоит пропаганда, причем третьих государств», — сказал эксперт.

По словам Алиева, любое решение должно основываться на правдивой информации, в противном случае это приведет к новой трагедии.

«Все мы люди, в любом случае и в Баку, и в Ереване, как и мировое сообщество, предпочитают урегулировать конфликт мирным путем. Но мирное решение в первую очередь подразумевает доверие и взаимопонимание. В этом плане встреча журналистов и обмен информацией играет определенную роль. Это еще раз доказала последняя поездка журналиста и/а Туран Шахина Гаджиева в Ереван. Он очень опытный журналист, и одним из его выводов было то, что армянское общество стало радикальнее, чем 15 лет тому назад», — отметил журналист.

Как заявил А. Алиев, сегодня в Армении растет поколение, которое не видело ни одного азербайджанца, а в Азербайджане растет поколение, которое в глаза не видело армянина. Именно это растущее поколение – молодежь, является самым радикальным сегментом общества, манипулировать сознанием таких людей очень легко.

«С этой точки зрения, я думаю, что проекты подобного рода будут на пользу. Однако, есть опасность наступить на те же грабли. Существуют две основные опасности. Первая: если не будет продвижения в политическом процессе, в переговорах, то попытки журналистов, всего гражданского общества в конечном итоге не дадут никаких плодов, эта инициатива опять зайдет в тупик. Население, которое вначале с надеждой смотрело на этот процесс, вскоре разочаруется, это переродится в раздражение, потом в обвинения. А властям это будет выгодно, так как ответственность за неудачи надо на кого-то свалить. Вторая: гражданский ресурс всегда играет вспомогательную роль в решении межгосударственных конфликтов. Нет никакой пользы от диалога гражданских обществ двух стран, если каждое общество внутри своей страны не имеет диалога со своей властью», — добавил он.

Отвечая на вопрос, как он представляет «подготовку народов к миру», эксперт подчеркнул, что это тема для серьезного обсуждения.

«Еще один важный момент, все давно говорят о необходимости компромиссов. Теперь еще заговорили о необходимости подготовить народы к миру. Но на основе каких компромиссов? Ведь сегодня каждая из сторон вкладывает в это слово свое значение. Нет понимания того, что компромисс — это не уступка одной из сторон, а взаимный отход от максимальных требований. Кстати, это может стать одной из тем серьезного обсуждения между экспертами», — подытожил Алиев.