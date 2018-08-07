Главная оппозиционная партия Турции не созовёт экстренный съезд из-за отсутствия нужного количества подписей

Главная в Турции оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) не будет созывать внеочередной съезд, так как штаб партии объявил количество подписей, требующих смены руководства, недостаточным.

Как передаёт газета Cumhuriyet, число подписей, поданных для созыва внеочередного конгресса, составляет 569, что меньше 630 — необходимого числа для проведения проведения форума со сменой руководства.

Напомним, что внутренние дебаты НРП длятся на протяжении двух недель с того момента как Мухаррем Индже, бывший кандидат в президенты, и его сторонники начали собирать подписи для изменения партийного руководства.

После двух недель сбора подписей внутрипартийная оппозиция объявила на прошлой неделе, что у них есть 630 подписей, однако, в штабе утверждают, что получили только 605 подписей.

Администрация партии также заявила, что 5 из 605 человек обосновали своё требование о созыве съезда по разными причинами, но все подписавшиеся должны указать одну и ту же причину, чтобы можно было созвать съезд. А 31 делегат отозвал подпись, таким образом осталось 569 допустимых подписей.

Отметим, что согласно уставу партии, простое большинство всех делегатов должны представить свои подписи с нотариальным разрешением администрации, чтобы партия организовала съезд с повесткой о смене руководства.