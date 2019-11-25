Главком Сухопутных Сил России рассказал о новых роботах для армии

Робот Кунгас, предназначеный для Вооруженных сил РФ, успешно прошел государственые испытания. Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков.

По его словам, робототехнический комплекс состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории, пишет газета Красная звезда.

В будущем году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация, добавил генерал.

Кроме того, в 2020 году должны стартовать опытно-конструкторские работы по созданию роботов тяжелого и среднего класса — Штурм и Соратник, отметил он (aif.ru)

| 2019-11-25T02:44:07+00:00 25 ноября 2019, 04:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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