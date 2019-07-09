Главе Каталонии могут запретить занимать политические должности

Высшая прокуратура Каталонии требует лишить главу женералитета Кима Торру права в течение одного года и восьми месяцев занимать выборные и административные должности в связи с неподчинением ЦИК Испании, сообщает газета La Vanguardia.

Кроме того, считает обвинение, он должен заплатить штраф в размере 36 тысяч евро.

Прокуратура объявила о завершении расследования в связи с отказом главы каталонского правительства подчиниться решению ЦИК и снять сепаратистскую символику с административных зданий накануне выборов.

В иске прокуратура обвиняет Торру в «пренебрежении» указаниям избирательной комиссии, поскольку он «сознательно и преднамеренно» решил сохранить «партийную» символику на общественных зданиях, находящихся в распоряжении женералитета, «хотя и в завуалированной форме».