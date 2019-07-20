Глава военной разведки США оценил угрозы со стороны России и Китая

Глава разведуправления Минобороны США генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной. «Несколько тысяч ядерных зарядов (в распоряжении Москвы.— kommersant.ru) представляют собой экзистенциальную угрозу. Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное»,— сказал он на ежегодном форуме по безопасности в Аспене (цитата по «РИА Новости»).

Ранее США выразили обеспокоенность усилением сотрудничества двух стран в военной сфере. Как уточнил глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Филип Дэвидсон, Россия активно развивает военное присутствие на Дальнем Востоке, что, учитывая наличие подводных лодок с ядерными баллистическими ракетами, представляет угрозу самому существованию США.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп предложил заключить трехстороннее соглашение по ядерному оружию с Россией и Китаем. Возможность согласования сделки обсуждалась в ходе телефонного разговора господина Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в мае. Китай при этом говорил, что не намерен обсуждать новое соглашение.

| 2019-07-20T13:57:50+00:00 20 июля 2019, 14:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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