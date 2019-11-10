Глава внешнеполитического ведомства ФРГ призвал к созданию Совбеза ЕС

В ситуации непрекращающихся споров об организации структур международной безопасности министр иностранных дел Германии Хайко Мас в очередной раз выступил за создание Совета безопасности Евросоюза. В статье собственного авторства, опубликованной в немецком журнале Der Spiegel в воскресенье, 10 ноября, глава немецкой дипломатии назвал этот орган «местом, в котором европейцы смогут совместно проводить работу в сферах международной политики и безопасности в рамках институтов ЕС и за их пределами».

При этом, по словам Маса, Великобритания должна принимать участие в работе Совета безопасности ЕС, даже после того как она покинет Евросоюз, а США — стать важным партнером этого органа. (Русская Служба DW)

| 2019-11-10T13:37:37+00:00 10 ноября 2019, 14:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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