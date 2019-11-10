Глава внешнеполитического ведомства ФРГ призвал к созданию Совбеза ЕС

В ситуации непрекращающихся споров об организации структур международной безопасности министр иностранных дел Германии Хайко Мас в очередной раз выступил за создание Совета безопасности Евросоюза. В статье собственного авторства, опубликованной в немецком журнале Der Spiegel в воскресенье, 10 ноября, глава немецкой дипломатии назвал этот орган «местом, в котором европейцы смогут совместно проводить работу в сферах международной политики и безопасности в рамках институтов ЕС и за их пределами».

При этом, по словам Маса, Великобритания должна принимать участие в работе Совета безопасности ЕС, даже после того как она покинет Евросоюз, а США — стать важным партнером этого органа. (Русская Служба DW)