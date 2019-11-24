Глава ВМС США пригрозил уволиться из-за спора с Трампом

Начальник Военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер и глава элитного подразделения Сил специальных операций SEAL («Морские котики») контр-адмирал Коллин Грин грозились уйти в отставку. Поводом для такого заявления стали разногласия с президентом США Дональдом Трампом после скандала с морским пехотинцем Эдвардом Галлахером, пишет The New- York Times.

В 2017 году Галлахер в Ираке сфотографировался с телом убитого террориста из запрещенной в России группировки «Исламское государство». В июле военный трибунал признал его виновным в незаконном позировании на снимке, но оправдал в убийстве боевика. Также Галлахера оправдали по делу о преднамеренном обстреле гражданских лиц. В результате военного понизили в звании и лишили некоторых выплат.

Вскоре дело Галлахера рассмотрит специальная комиссия, которая выяснит, останется ли тот в рядах «Морских котиков». Окончательное решение должно принять руководство ВМС США.

Однако, как утверждают источники издания в администрации президента страны, в ситуацию решил вмешаться Дональд Трамп. В частности, он заявил, что начальство Военно-морских сил не может исключить Галлахера из подразделения.

Ранее в ноябре сообщалось о желании Майка Помпео уйти с поста госсекретаря США. Среди возможных мотивов, которые заставили его задуматься об отставке, называлась постоянная критика со стороны Трампа и его ближайших соратников (lenta.ru).