Глава Управления мусульман Кавказа: «В Азербайджане для верующих созданы все условия»

«Самое большое мое желание в том, чтобы кровь наших шехидов не была пролита понапрасну и наши земли вскоре были освобождены под руководством Верховного главнокомандующего. В ходе сегодняшней праздничной молитвы мы сделали дуа во имя процветающего будущего Азербайджана».

Как сообщает Report, об этом после праздничного намаза в мечете Тезепир журналистам сказал председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

«В Азербайджане в религиозной сфере царит стабильность, для верующих созданы все условия. Однако, есть те, которые используя созданные условия, хотят преподнести миру события в нашей стране в другом свете. Конечно, это неприемлемо, возможно даже, это является деятельностью против азербайджанского народа» — добавил А.Пашазаде.

| 2019-06-05T10:15:38+00:00 5 июня 2019, 12:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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