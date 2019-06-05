Глава Управления мусульман Кавказа: «В Азербайджане для верующих созданы все условия»

«Самое большое мое желание в том, чтобы кровь наших шехидов не была пролита понапрасну и наши земли вскоре были освобождены под руководством Верховного главнокомандующего. В ходе сегодняшней праздничной молитвы мы сделали дуа во имя процветающего будущего Азербайджана».

Как сообщает Report, об этом после праздничного намаза в мечете Тезепир журналистам сказал председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

«В Азербайджане в религиозной сфере царит стабильность, для верующих созданы все условия. Однако, есть те, которые используя созданные условия, хотят преподнести миру события в нашей стране в другом свете. Конечно, это неприемлемо, возможно даже, это является деятельностью против азербайджанского народа» — добавил А.Пашазаде.