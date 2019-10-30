Глава UFC назвал дату боя между Хабибом и Фергюсоном

Президент Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дэйна Уайт заявил о возможной дате боя между российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщает BJPenn.com.

По словам главы организации, все идет к тому, что данное противостояние состоится в марте следующего года. Он заявил, что процесс согласования всех нюансов проходит в штатном режиме.

Напомним, что Нурмагомедов и Фергюсон пытались подраться между собой четыре раза, но по разным причинам ни одного боя проведено не было.(Газета.ру)

| 2019-10-30T15:50:16+00:00 30 октября 2019, 19:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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