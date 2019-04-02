Глава УЕФА призывает останавливать матчи в случае проявления расизма

Судьи должны останавливать футбольные матчи в случае проявления расизма, сказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, чьи слова приводит британская газета Daily Mail, передает ТАСС.

«После нескольких инцидентов мы вновь поговорим с судьями, чтобы они были более решительными и не боялись действовать. Арбитры должны останавливать матчи в случае проявления расизма. Люди, проявляющие расовую нетерпимость, это меньшинство, но они самые громкие. Большая часть болельщиков также недовольна подобным поведением», — заявил Чеферин.

Ранее УЕФА начал расследование по поводу возможного проявления расизма в матчах 1/8 финала Лиги Европы между украинским «Динамо» и английским «Челси» и отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между командами Черногории и Англии.