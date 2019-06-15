Глава УЕФА поддержал выбор в пользу Баку: Нужно развивать футбол везде, а не только в Англии и Германии

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил в защиту решения провести финал Лиги Европы в Баку, где сыграли английские «Челси» и «Арсенал» (4:1), некоторые болельщики которых подвергли критике выбор места проведения матча.

«Если меня спросят, почему мы решили играть в Баку, я скажу: «Потому что там живут люди». Им приходится смотреть игру, которая начинается в 11 часов вечера по местному времени, но никто не жалуется. Если бы две азербайджанские команды играли в Лондоне, никто не предъявлял бы претензий. Полтора года назад мы решили, что матч пройдет в Баку, на современном 70-тысячном стадионе. Нужно развивать футбол везде, а не только в Англии и Германии», — заявил Чеферин. (РИА Новости)

| 2019-06-15T12:33:02+00:00 15 июня 2019, 14:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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