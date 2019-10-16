Глава Судана подписал указ о прекращении боевых действий на всей территории страны

Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан подписал указ о прекращении огня на всей территории страны. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya. Этот указ, который имеет силу конституционного постановления, означает прекращение всех боевых действий в Судане.

Окончание многолетней войны было приоритетной задачей нового правительства Абдаллы Хамдука, приступившего к работе в начале сентября. Переходные власти страны уже договорились с базирующимися в Южном Судане вооруженными группировками о мирном урегулировании. Конечная цель этих договоренностей — достижение всеобъемлющего политического урегулирования в районах Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил. В соответствии с запущенной «дорожной картой» стороны планируют выйти к декабрю на подписание мирного соглашения, которое положит конец многолетней междоусобице в Судане.(ТАСС)