Глава Судана подписал указ о прекращении боевых действий на всей территории страны

Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан подписал указ о прекращении огня на всей территории страны. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya. Этот указ, который имеет силу конституционного постановления, означает прекращение всех боевых действий в Судане.

Окончание многолетней войны было приоритетной задачей нового правительства Абдаллы Хамдука, приступившего к работе в начале сентября. Переходные власти страны уже договорились с базирующимися в Южном Судане вооруженными группировками о мирном урегулировании. Конечная цель этих договоренностей — достижение всеобъемлющего политического урегулирования в районах Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил. В соответствии с запущенной «дорожной картой» стороны планируют выйти к декабрю на подписание мирного соглашения, которое положит конец многолетней междоусобице в Судане.(ТАСС)

| 2019-10-16T16:59:46+00:00 16 октября 2019, 20:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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