Глава спецназа МВД Грузии временно отстранен от должности

Руководство МВД Грузии временно отстранило от занимаемой должности директора департамента по особым заданиям Георгия Какитаишвили до завершения расследования дела митингов 20 июня в Тбилиси у здания парламента. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении ведомства, сообщает ТАСС.

«До завершения расследования событий, которые развивались на проспекте Руставели (у здания парламента) 20-21 июня, временно приостановлены полномочия директора департамента по особым заданиям Георгия Какитаишвили», — сказано в заявлении.

Генпрокуратура Грузии на прошлой неделе заявила о возбуждении уголовного дела в связи с возможным превышением служебных полномочий со стороны полицейских при разгоне митинга в Тбилиси. Позже стало известно, что руководство МВД отстранило 10 человек до окончания расследования.

| 2019-07-03T23:23:49+00:00 4 июля 2019, 02:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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