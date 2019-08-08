Глава службы безопасности Кыргызстана жалеет, что не отдал приказ открыть огонь

Председатель ГКНБ Кыргызстана Орозбек Опумбаев заявил, что жалеет, что не разрешил своим подчиненным открыть огонь на поражение при попытке задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева, сообщает sputnik.kg.

Опумбаев отчитался перед нардепами на внеочередном заседании парламента.

«Никто не ожидал, что Атамбаев начнет стрелять в практически безоружных парней. Честно говоря, я жалею, что не разрешил открыть огонь на поражение», — заявил глава ГКНБ.

Попытка задержания Атамбаева произошла накануне вечером. Пострадали 52 человека, один спецназовец погиб.