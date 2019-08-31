Глава Российско-Киргизского фонда пропал во время заплыва на озере

Председатель Российско-Киргизского фонда развития (РКФР) Эркин Асрандиев пропал при попытке переплыть озеро Иссык-Куль в Киргизии, сообщает ТАСС.

В администрации Иссык-Кульского района агентству рассказали, что Асрандиев совершал заплыв в честь Дня независимости Киргизии. Чиновник стартовал из побережья возле поселка Чырпыкты в сторону поселка Кара-Талаа. Ему предстояло проплыть чуть более 15 км.

Отмечается, что главу РКФР сопровождала лодка с медиками и спасателями. Однако из-за начавшегося шторма Асрандиева упустили из виду.

В поисках пропавшего 41-летнего чиновника принимают участие десятки спасателей и катера. Премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев поручил службам задействовать все имеющиеся в области силы и средства для поиска.

Эркин Асрандиев в прошлом году переплыл озеро Иссык-Куль в самой узкой его части, преодолев дистанцию в 14 км. Средняя ширина озера составляет около 50 км (aif.ru)