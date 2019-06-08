Глава Роскосмоса: сотрудничество с США может продолжиться после 2022 года

Сотрудничество Роскосмоса и НАСА может продолжиться и после вступления в силу американского закона, ограничивающего запуски коммерческих спутников после 31 декабря 2022 года. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил глава ведомства Дмитрий Рогозин, передает TACC.

Ранее Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых будет запрещено пользоваться при проведении космических пусков с 31 декабря 2022 года.

Рогозин заявил, что с пониманием относится к введенным США санкциям на использование российских ракет, однако считает такие меры неправильными.

По его словам, дата введения санкций связана со сроками завершения НАСА закупок российских ракетных двигателей, а также завершения испытаний собственных космических кораблей и двигателей.

При этом глава Роскосмоса напомнил, что американские военные спутники, которые по новому закону нельзя будет выводить на ракетах РФ, раньше тоже не запускались на российских носителях (aif.ru)