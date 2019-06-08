Глава Роскосмоса: сотрудничество с США может продолжиться после 2022 года

Сотрудничество Роскосмоса и НАСА может продолжиться и после вступления в силу американского закона, ограничивающего запуски коммерческих спутников после 31 декабря 2022 года. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил глава ведомства Дмитрий Рогозин, передает TACC.

Ранее Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых будет запрещено пользоваться при проведении космических пусков с 31 декабря 2022 года.

По его словам, дата введения санкций связана со сроками завершения НАСА закупок российских ракетных двигателей, а также завершения испытаний собственных космических кораблей и двигателей.

При этом глава Роскосмоса напомнил, что американские военные спутники, которые по новому закону нельзя будет выводить на ракетах РФ, раньше тоже не запускались на российских носителях (aif.ru)

| 2019-06-08T21:29:30+00:00 8 июня 2019, 21:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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