Глава разведки США не знает, о чем говорили Трамп и Путин

Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что не знает, что происходило на закрытой встрече президента Дональда Трампа и президента Владимира Путина в Хельсинки, которая вызвала беспокойство у многих американских законодателей.

Республиканцы и демократы в Конгрессе хотят получить информацию о том, какие договоренности мог заключить Трамп с Путиным в ходе двухчасовой встречи, где их сопровождали только переводчики.

«Вы правы, я не знаю, что происходило на этой встрече, – сказал Коутс на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо. – Думаю, со временем мы узнаем больше, да и президент уже рассказал кое-что. Но это прерогатива президента».