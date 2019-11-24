Глава ПЦУ предложил украинцам праздновать Рождество 25 декабря

Предстоятель «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил перенести празднование Рождества на 25 декабря, передает РИА Новости.

Думенко отметил, что Европа живет по григорианскому календарю и большинство поместных православных церквей празднуют Рождество 25 декабря. Он предложил «перенести» Рождество на Украине, но только если «эту идею поддержит украинское общество», и добавил, что гражданам потребуется время, чтобы привыкнуть к новой дате «значимого семейного праздника».

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. 6 января Константинополь передал главе ПЦУ томос об автокефалии. Между тем, еще в 2015 году в Киеве звучала инициатива «перенести» Рождество и праздновать его 25 декабря.