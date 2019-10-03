Глава погранслужбы Азербайджана побывал на госгранице с Арменией

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую деятельность расположенных на госгранице с Арменией боевых пунктов отдельной пограничной дивизии «Газах» пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана.

Об этом сообщает официальный сайт ГПС.

Проверка была проведена 2-3 октября.

Были заслушаны доклады должностных лиц об оперативной обстановке на территории в последние дни, регулярных нарушениях режима прекращения огня со стороны ВС Армении, диверсионно-подрывных попытках и принимаемых в связи с этим мерах, даны поручения по усовершенствованию служебной деятельности по обороне и охране госграницы, категорическом предотвращении провокаций врага, усилению безопасности личного состава.

| 2019-10-03T15:06:23+00:00 3 октября 2019, 15:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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