Глава ПНС опроверг данные о продвижении армии Хафтара в Триполи

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявил, что информация о наступлении Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в столице Триполи не соответствует действительности.

Ранее командующий Ливийской национальной армией Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи для его освобождения.

«Нет контроля и штурма Триполи и его районов», — говорится в выступлении Сарраджа, опубликованном в Facebook ПНС.

Кроме того, глава ПНС призвал ливийских граждан «поддержать проект гражданского государства». (РИА Новости)