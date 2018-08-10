Глава ПФЛ: Надеемся, новый турнир будет чистым без разного рода грязных игр

Глава ПФЛ Рамин Мусаев высказался насчет старта нового сезона в первом дивизионе Азербайджана по футболу.

«Удачи всем командам в новом сезоне. У нас не было другого варианта, кроме этого формата. Мы хотим провести хороший турнир в первом дивизионе. Надеемся, новый турнир будет чистым без разного рода грязных игр, которые стали клеймом в нашем футболе. Его надо устранить.

Что касается лимита, то может быть, из-за него уровень будет низким, но это принесет нам пользу. Мы также даем игрокам вторых команд возможность играть в первой команде по ходу сезона. Будем стараться проводить матчи первого дивизиона в те дни, когда нет игр премьер-лиги», — заявил Мусаев.

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