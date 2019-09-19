Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией

США не готовы к «опосредованной и гибридной» войне с Россией и намерены в связи с этим скорректировать планы развития оборонного и других ведомств, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Опосредованная война», или «война по представительству» — конфликт, за непосредственными участниками которого стоят более крупными игроки. Примеры такой войны — Корейская и начальный этап Вьетнамской.

Выступая в среду на конференции ВВС США, министр высказал мнение, что Россия в последние годы эффективно продемонстрировала ведение «опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне». В качестве примера он привел события в Крыму и на Украине, не уточнив, что именно имеет в виду.(РИА Новости)