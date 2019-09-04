Глава Пентагона в пятницу приедет в Лондон

Глава Пентагона Марк Эспер в пятницу прибудет в Лондон, чтобы провести встречу с высокопоставленными чиновниками Великобритании, сообщил посол США в Соединенном Королевстве Вуди Джонсон.
«Никакое другое военное сотрудничество в мире так не близко, как сотрудничество США и Великобритании в области обороны», — написал посол в своем Twitter.
Ранее министерство обороны США сообщало, что Эспер посетит на этой неделе Германию, Великобританию и Францию.
Визит начнется в среду в Штутгарте, где Эспер встретится с командованием Европейского и Африканского командования ВС США. Затем министру предстоят встречи в Лондоне и Париже.(РИА Новости)
| 2019-09-04T14:58:40+00:00 4 сентября 2019, 16:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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