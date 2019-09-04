Глава Пентагона в пятницу приедет в Лондон

Глава Пентагона Марк Эспер в пятницу прибудет в Лондон, чтобы провести встречу с высокопоставленными чиновниками Великобритании, сообщил посол США в Соединенном Королевстве Вуди Джонсон.

«Никакое другое военное сотрудничество в мире так не близко, как сотрудничество США и Великобритании в области обороны», — написал посол в своем Twitter

Ранее министерство обороны США сообщало, что Эспер посетит на этой неделе Германию, Великобританию и Францию.