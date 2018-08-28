Глава Пентагона удовлетворен сотрудничеством с Турцией

Военные США и Турции осуществляют тесное контакты по многим вопросам, включая взаимодействие в сирийском Мюнбиче. Об этом, как сообщило агентство «Анадолу» заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

Глава Пентагона выразил уверенность, что США и Турция в ближайшее время начнут совместное патрулирование в Мюнбиче.

«Мы осуществляем тесные контакты с Турцией по многим вопросам. Вчера я провел телефонный разговор с турецким министром обороны. Разговор получился очень искренним. Мы работаем над стоящими перед нами задачами, включая ситуацию в Мюнбиче. В Анкару доставлено оснащение для тренингов (тренингов по совместному патрулированию в Мюнбиче). Мы приближаемся к процессу осуществления совместного патрулирования. Уверен, что оно начнется в скором времени. Мы продолжаем совместную работу с Турцией по такого рода вопросам», — сказал Мэттис.

Коснувшись темы приобретения Турцией российских ЗРК «С-400» Мэттис отметил, что решение по данному вопросу «входит в компетенцию Турции». При этом он выразил обеспокоенность Вашингтона фактом закупки Анкарой упомянутых комплексов.

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