Глава Пентагона считает, что Турция отдаляется от США

Американский министр обороны Марк Эспер полагает, что Турция в настоящее время отдаляется от США, Вашингтон рассчитывает это изменить. С таким заявлением глава Пентагона выступил в пятницу в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Эсперу был задан вопрос о том, считает ли он в настоящее время Анкару «надежным партнером». Глава Пентагона ответил, что Турция «не ведет себя как партнер», а также «движется в другом направлении», нежели США. «Они создавали помехи для планирования в рамках НАТО и осуществили вторжение в Сирию, которое, думаю, не было полезным», — пояснил он.

«Думаю, важнее всего продолжать искать те сферы, в которых между нами есть согласие, налаживать отношения, — отметил министр обороны США. — У нас отличные отношения между военными». Эспер подчеркнул, что намерен «отталкиваться от этого» и искать «пути для возвращения Турции».(ТАСС)