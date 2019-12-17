Глава Пентагона считает, что КНДР продолжит испытания ракет

Глава Пентагона Марк Эспер, комментирую действия северокорейских военных на космодроме Сохэ, заявил, что риторика, исходящая из Пхеньяна, вызывает обеспокоенность и КНДР, вероятно, продолжит проведение испытаний.

Ранее Академия оборонных наук КНДР сообщала, что провела ещё одно «важное испытание» на космодроме Сохэ, а результаты, которых КНДР достигнет в оборонной сфере, будут применены, чтобы поднять потенциал стратегического ядерного сдерживания страны. Предыдущее «важное испытание» было проведено на этом же космодроме 7 декабря. Уточнялось, что это испытание может быть связано с тестированием твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет (МБР).