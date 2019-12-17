Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

«Этот вопрос (о возможном закрытии базы Инджирлик – ред.) не ставился раньше передо мной. Впервые я узнал об этом из газет… так что мне нужно поговорить с моим коллегой из министерства обороны (Турции), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьезно настроены», — сказал Эспер журналистам. Стенограмму общения распространила пресс-служба Пентагона.