Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что узнал о возможности закрытия американской базы Инджирлик в Турции из газет и хочет обсудить с турецким коллегой, насколько Анкара серьезна в своих намерениях.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США, а также что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
«Этот вопрос (о возможном закрытии базы Инджирлик – ред.) не ставился раньше передо мной. Впервые я узнал об этом из газет… так что мне нужно поговорить с моим коллегой из министерства обороны (Турции), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьезно настроены», — сказал Эспер журналистам. Стенограмму общения распространила пресс-служба Пентагона.
Отвечая на вопрос, считает ли он подобные заявления «пустыми угрозами», Эспер ответил: «не знаю». Он также не стал отвечать на вопрос, считает ли он необходимым вывезти ядерное оружие с базы. «Я не делаю комментарии относительно того, где может располагаться (ядерное — ред.) оружие США», — подчеркнул глава Пентагона.