Глава Пентагона не исключает участие ВС США в операциях против ИГ в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер допустил, что американские военнослужащие будут и дальше проводить операции против террористов группировки «Исламское государство» на сирийской территории, этот вопрос будет обсуждаться с союзниками. Слова Эспера приводит в воскресенье пресс-служба Пентагона.

«Мы продолжим кампанию по борьбе с ИГ, если наши силы войдут в Сирию для выполнения таких задач, то будут иметь воздушное прикрытие, — отметил Эспер в беседе с сопровождающими его в поездке журналистами. — Так мы обычно делаем». «Все варианты и идеи необходимо взвесить, — сказал он. — Все вопросы необходимо обсудить с нашими союзниками, что я намерен сделать на военном уровне, как будет выглядеть новая фаза борьбы с ИГ».

По словам Эспера, приоритетным аспектом является безопасность вывода войск. «Мы работаем над деталями. Поэтому я намерен встретиться с нашими союзниками и партнерами [на следующей неделе в Брюсселе в штаб-квартире НАТО]», — добавил он. (ТАСС)