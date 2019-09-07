Глава Пентагона: «Если бы Россия могла вести себя как нормальная страна…»

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
«Россия продолжает содействовать нестабильности, поскольку она нарушает территориальную целостность своих соседей», — заявил Эспер в ходе пресс-конференции в Париже.
«Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО… России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед», — ответил глава Пентагона на вопрос о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о том, что отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка.
Эспер выразил сожаление, что страны сейчас находятся в подобной ситуации. «Наша цель — попытаться поставить их (Россию) на лучший путь, где мы сможем работать вместе и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем сходимся, и сотрудничать для нашего общего экономического процветания, продвигая наши ценности и интересы», — заключил Эспер.
| 2019-09-07T14:03:44+00:00 7 сентября 2019, 14:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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