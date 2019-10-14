Глава Пентагона: Американские войска оказались в ловушке

Американские военные в Арабской республике оказались зажаты между турецкими войсками, которые проводят операцию против курдских формирований, и сирийской армией, об этом заявил в эфире Fox News глава Пентагона Марк Эспер.
«Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, двигающейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг», — сказал министр обороны, назвав сложившуюся ситуацию «ужасной».
При этом Эспер отметил, что США «не подписывались» воевать с Турцией ради защиты сирийских курдов. Он также признал, что у Вашингтона нет достаточно сил в регионе, чтобы остановить наступление турецких войск.
| 2019-10-14T08:05:50+00:00 14 октября 2019, 08:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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