Глава Пентагона: Американские войска оказались в ловушке

«Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, двигающейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг», — сказал министр обороны, назвав сложившуюся ситуацию «ужасной».

При этом Эспер отметил, что США «не подписывались» воевать с Турцией ради защиты сирийских курдов. Он также признал, что у Вашингтона нет достаточно сил в регионе, чтобы остановить наступление турецких войск.