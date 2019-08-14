Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, депутаты Верховной рады должны выступать исключительно на украинском языке.

Разумков отметил, что постарается не прибегать к практике отключения микрофона спикеру за выступление на русском языке.

Он также призвал депутатов Рады придерживаться закона о регламенте, добавив, что «закон есть закон».

| 2019-08-14T15:41:31+00:00 14 августа 2019, 17:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss