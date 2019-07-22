Глава партии «Слуга народа» пообещал не узурпировать власть на Украине

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заверил, что на Украине после победы президентской партии на досрочных выборах депутатов Верховной рады узурпации власти не будет. Как передает ТАСС, об этом он заявил в понедельник на брифинге.
По его словам, этого не произойдет благодаря инициированным командой президента законодательным инициативам о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте, о реформе судов, а также доработка антикоррупционной системы.
«Украинцам не стоит бояться узурпации власти. Я считаю, что благодаря таким законодательным инициативам говорить о какой-либо узурпации власти не придется. Сегодня мы можем говорить о консолидации власти, но это делается для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы ранее обещали», — сказал он.
Разумков утверждает, что можно говорить лишь о «консолидации власти» для проведения реформ.
Президентская партия «Слуга народа» в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство. Об этом свидетельствуют результаты проведенного ТАСС анализа 50% обработанных ЦИК протоколов. По предварительным данным, «Слуга народа» по партийным спискам может получить 122 места в Раде, а в мажоритарных округах — 121.