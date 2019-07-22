Глава партии «Слуга народа» пообещал не узурпировать власть на Украине

По его словам, этого не произойдет благодаря инициированным командой президента законодательным инициативам о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте, о реформе судов, а также доработка антикоррупционной системы.

«Украинцам не стоит бояться узурпации власти. Я считаю, что благодаря таким законодательным инициативам говорить о какой-либо узурпации власти не придется. Сегодня мы можем говорить о консолидации власти, но это делается для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы ранее обещали», — сказал он.

Разумков утверждает, что можно говорить лишь о «консолидации власти» для проведения реформ.

Президентская партия «Слуга народа» в новоизбранной Верховной раде Украины может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство. Об этом свидетельствуют результаты проведенного ТАСС анализа 50% обработанных ЦИК протоколов. По предварительным данным, «Слуга народа» по партийным спискам может получить 122 места в Раде, а в мажоритарных округах — 121.