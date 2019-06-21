Глава парламента Грузии подал в отставку

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение подать в отставку, так как взял на себя политическую ответственность за произошедшие накануне события, заявил генсек правящей партии страны Каха Каладзе, сообщает sputnik-georgia.ru.

Каладзе зачитал заявление политсовета правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» после его заседания.

Акция протеста в Тбилиси, ставшая ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова, ночью переросла в беспорядки и антиправительственные выступления — в больницы были доставлены сотни человек. Пострадали и манифестанты, и полицейские.