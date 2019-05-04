Глава Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество обеспечить защиту палестинского народа

Глава Палестины Махмуд Аббас осудил удары Израиля по сектору Газа и призвал международное сообщество обеспечить защиту палестинского народа, передает палестинское агентство ВАФА.
«Это молчание в отношении преступлений Израиля и нарушений международного права побуждает его продолжать совершать больше преступлений против палестинского народа», — заявил Аббас.
Израильтяне говорят, что за день они атаковали 120 целей в анклаве, откуда с утра было выпущено порядка 200 ракет и мин.
Официальный представитель армии обороны Израиля Йонатан Конрикус ранее заявил, что все удары наносятся исключительно по военным целям, и обвинил противоположную сторону в обстрелах мирных жителей из густонаселенных районов анклава. Израильские медики ранее сообщили о двух раненных в ракетных атаках, включая женщину, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Также израильские военные предполагают, что жертвами бомбардировок стали пять или шесть боевиков из двух групп ракетчиков, атакованных у северной границы сектора Газа. Местные медики говорили об одном убитом и четырех раненых палестинцах.
| 2019-05-05T00:31:57+00:00 5 мая 2019, 04:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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