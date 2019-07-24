Глава оппозиционного парламента Венесуэлы подписал указ о защите собственности Chevron

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя в конце января исполняющим обязанности президента страны, подписал во вторник указ о гарантиях защиты собственности американской нефтегазовой компании Chevron в случае ее ухода из республики. Как передает ТАСС, текст документа опубликован в аккаунте его администрации в Twitter.

«Гарантируется право частной собственности активов Chevron Corporation и ее дочерних предприятий в Венесуэле в связи с ее деятельностью [по добыче] нефти и природного газа», — говорится в документе. В нем также уточняется, что нефтяная компания, которая, как ожидается, может свернуть свою деятельность в карибском государстве 27 июля, будет вынуждена сделать это под влиянием обстоятельств непреодолимой силы, что не дает права правительству страны во главе с президентом Николасом Мадуро «осуществлять контроль и экспроприировать активы компании».

Санкции, введенные вашингтонской администрацией против нефтяного сектора республики, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством Мадуро. Срок лицензии, которая делает исключение для Chevron и позволяет ей работать в этой южноамериканской стране, истекает 27 июля. В начале июля стало известно, что власти США обсуждают возможность продления лицензии Chevron на ведение деятельности на территории Венесуэлы.