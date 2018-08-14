Глава олимпийского союза ФРГ не исключил бойкот Европейских игр в Беларуси

Германия не исключает бойкот Европейских игр в Беларуси в 2019 году. Об этом глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Хёрман (Alfons Hörmann) заявил во вторник, 14 августа, в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, ситуация в Беларуси «вызывает тревогу». При этом Немецкий олимпийский спортивный союз считает, что «бойкот не является хорошим инструментом и может быть рассмотрен лишь при наличии совершенно неприемлемых условий», сообщил Хёрман. Тем более что результаты соревнований по 10 видам спорта пойдут в зачет квалификации на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио, и это необходимо «принять во внимание», заметил глава DOSB. Интересы спортсменов, по его словам, находятся «на переднем плане» для олимпийского союза.

Вопрос финансирования участия ФРГ в Европейских играх пока также не решен окончательно. По словам Хёрмана, DOSB проводит «интенсивные и открытые переговоры» с комитетами по спорту и бюджету.

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| 2018-08-14T22:37:12+00:00 15 августа 2018, 00:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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