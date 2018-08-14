Глава олимпийского союза ФРГ не исключил бойкот Европейских игр в Беларуси

По его словам, ситуация в Беларуси «вызывает тревогу». При этом Немецкий олимпийский спортивный союз считает, что «бойкот не является хорошим инструментом и может быть рассмотрен лишь при наличии совершенно неприемлемых условий», сообщил Хёрман. Тем более что результаты соревнований по 10 видам спорта пойдут в зачет квалификации на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио, и это необходимо «принять во внимание», заметил глава DOSB. Интересы спортсменов, по его словам, находятся «на переднем плане» для олимпийского союза.

Вопрос финансирования участия ФРГ в Европейских играх пока также не решен окончательно. По словам Хёрмана, DOSB проводит «интенсивные и открытые переговоры» с комитетами по спорту и бюджету.