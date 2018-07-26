Глава НС Кешля: Милинкович довольно требовательный специалист

Глава Наблюдательного совета «Кешля» Заур Ахундов прокомментировал назначение на пост главного тренера команды сербского специалиста Младена Милинковича.

«Нам было предложено несколько вариантов иностранных специалистов. Горький опыт работы с Юрием Максимовым заставил нас тщательнее изучить методы работы Младена Милинковича. Он довольно требовательный специалист. Милинкович, однозначно, не второй Максимов. Я сознательно остановил свой выбор именно на нем. Уже вчера вместе с НС клуба приняли решение утвердить его на этом посту», — заявил Ахундов.

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