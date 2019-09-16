Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре

Глава японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушел в отставку в понедельник, а его преемник будет назначен к концу октября, передает агентство Киодо.
Отставку Саикавы, который недавно признал получение завышенных премий, связывают с необходимостью выравнивания прибыльности компании и улучшения ее партнерских отношений с французской Renault.
Саикаву временно сменил 63-летний управляющий Ясухиро Ямаути, член совета директоров как Nissan, так и Renault.
Проблемы в Nissan обострились с арестом в ноябре 2018 года бывшего главы компании и ее альянса с Renault и Mitsubishi Карлоса Гона по обвинениям в финансовых нарушениях и уклонении от налогов. Сейчас он под домашним арестом.(РИА Новости)