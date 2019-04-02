Глава Немецкого футбольного союза покидает свой пост из-за обвинений в коррупции

В связи с обвинениями в коррупции Райнхард Гриндель, занимавший пост председателя Немецкого футбольного союза с 2016 года, уходит в отставку. Об этом решении он объявил на пресс-конференции во вторник, 2 апреля.

Райнхард Гриндель подал в отставку в связи с обвинениями в коррупции. На пресс-конференции во вторник, 2 апреля, он заявил, что «не был жадным до денег» и попросил журналистов и общественность «вынести ему справедливый вердикт «.

29 марта немецкий журнал Der Spiegel опубликовал журналистское расследование, согласно которому Гриндель в период с июля 2016 по июль 2017 года получил дополнительный заработок в размере 78 000 евро на посту председателя наблюдательного совета управляющей компании DFB-Medien. Эти доходы он скрыл от общественности и от налогового ведомства.