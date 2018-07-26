Глава Немецкого футбольного союза отверг обвинения в расизме

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель отверг обвинения в расизме, который высказал покинувший сборную ФРГ игрок Месут Озил. «Открыто признаю, что меня задела критика в мой адрес. Еще большее сожаление у меня вызывает то, что в контексте обвинений в расизме были упомянуты мои коллеги, волонтеры и сотрудники DFB. От союза и от себя лично я решительно их отвергаю», — говорится в заявлении Гринделя, распространенном в четверг, 26 июля.

Кроме того Райнхард Гриндель подчеркнул, что он разделяет ценности DFB. «Разнообразие, солидарность, борьба с дискриминацией и интеграция — это ценности и убеждения, которые мне дороги», — добавил он.

Одновременно 56-летний функционер признал ошибки, допущенные им в отношении Озила. «Как президент я должен был недвусмысленно сказать то, что для меня как человека и для нас всех в футбольном союзе является само собой разумеющимся: расистские нападки в любой форме нетерпимы, неприемлемы и недопустимы», — указал он.

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