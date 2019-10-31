Глава Нацсовета призвал отложить митинг 2 ноября

Глава Национального Совета демократических сил Азербайджана Джамиль Гасанлы призвал руководство Нацсовета и партии Народного фронта срочно рассмотреть его предложение о переносе митинга 2 ноября на более поздний срок, сообщает Turan.

«Прошу рассмотреть это мое предложение и отложить митинг 2 ноября. Наше движение набирает силу, не дадим запугать население.

Проведя митинг 19 октября Национальный совет добился того, что факты нарушения прав человека и свободы собраний стали достоянием всего мира.

Надо продолжать целенаправленную работу, чтобы Евросоюз, США, Совет Европы начали серьезные переговоры с властями Азербайджана по выполнению ими своих международных обязательств», — написал Гасанлы на своей странице в Фейсбук.