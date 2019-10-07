Глава Нацполиции Украины поддержал легализацию проституции

Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что он поддержал бы легализацию проституции в стране в случае принятия соответствующего решения правительством. Об это этом он рассказал в интервью LB.ua.

Глава украинской нацполиции считает, что Украина не сможет избавиться от указанной проблемы.

«Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да», — сказал Клименко.

При этом он отметил, что население страны пока не готово к легализации легких наркотиков.

| 2019-10-07T15:16:30+00:00 7 октября 2019, 18:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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