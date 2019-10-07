Глава Нацполиции Украины поддержал легализацию проституции

Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что он поддержал бы легализацию проституции в стране в случае принятия соответствующего решения правительством. Об это этом он рассказал в интервью LB.ua.

Глава украинской нацполиции считает, что Украина не сможет избавиться от указанной проблемы.

«Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да», — сказал Клименко.

При этом он отметил, что население страны пока не готово к легализации легких наркотиков.