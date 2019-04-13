Глава Национальной службы разведки и безопасности Судана подал в отставку

Глава Национальной службы разведки и безопасности Судана Салах Гош подал в отставку, передает ТАСС.

Об этом сообщил в субботу Военный совет страны, сформированный в связи с отстранением от власти президента и роспуском парламента.

«Глава переходного Военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан принял отставку <…> руководителя Национальной службы разведки и безопасности», — цитирует заявление совета телеканал Al Arabiya.

Армия Судана 11 апреля отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Распущен парламент, приостановлено действие конституции, сформирован Военный совет на время переходного периода, который продлится два года. В стране сроком на три месяца введено чрезвычайное положение.

| 2019-04-13T16:20:00+00:00 13 апреля 2019, 17:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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