Глава Национальной службы разведки и безопасности Судана подал в отставку

Глава Национальной службы разведки и безопасности Судана Салах Гош подал в отставку, передает ТАСС.

Об этом сообщил в субботу Военный совет страны, сформированный в связи с отстранением от власти президента и роспуском парламента.

«Глава переходного Военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан принял отставку <…> руководителя Национальной службы разведки и безопасности», — цитирует заявление совета телеканал Al Arabiya.

Армия Судана 11 апреля отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Распущен парламент, приостановлено действие конституции, сформирован Военный совет на время переходного периода, который продлится два года. В стране сроком на три месяца введено чрезвычайное положение.